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15 червня 2021, 12:39 1155

Поблизу Луцька автомобіль влетів у трубу: загинули священник та семінарист

15 червня 2021, 12:39 1155
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Фото: Facebook
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У селі Боголюби Луцького району сталась смертельна аварія. Водій ВАЗ на великій швидкості врізався у трубу, після чого автомобіль декілька разів перекинувся та злетів у кювет

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі поліції області.

Лучанин, перебуваючи за кермом легковика ВАЗ, ймовірно, не вибрав безпечну швидкість руху та допустив зіткнення із меліоративною трубою. Автомобіль декілька разів перекинувся та злетів у кювет", - йдеться у повідомленні.

Водій та один із пасажирів загинули на місці події. Іншого пасажира - мешканця Камінь-Каширського району, із травмами госпіталізували.

На офіційному сайті Волинської єпархії УПЦ повідомили, що серед загиблих в аварії є священник та семінарист.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві чоловік скоїв 18 ДТП та влаштував перегони з патрульними.

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