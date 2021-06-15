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15 июня 2021, 12:39 1099

Вблизи Луцка автомобиль влетел в трубу: погибли священник и семинарист

15 июня 2021, 12:39 1099
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Фото: Facebook
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В селе Боголюбы Луцкого района произошла смертельная авария. Водитель ВАЗ на большой скорости врезался в трубу, после чего автомобиль несколько раз перевернулся и слетел в кювет

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Лучанин, находясь за рулем легковушки ВАЗ, вероятно, не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с мелиоративной трубой. Автомобиль несколько раз перевернулся и слетел в кювет", - говорится в сообщении.

Водитель и один из пассажиров погибли на месте происшествия. Другого пассажира - жителя Камень-Каширского района, с травмами госпитализировали.

На официальном сайте Волынской епархии УПЦ сообщили, что среди погибших в аварии есть священник и семинарист.

Ранее сообщалось, что в Николаеве мужчина совершил 18 ДТП и устроил гонки с патрульными.

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