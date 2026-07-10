Командири мають знаходити можливості для ротацій кожні 60 днів – Сирський

Фото: Telegram/Сирський

Про це він написав у Телеграм-каналі, передає RegioNews.

За його словами, командири мають знаходити можливості для проведення ротацій військових щонайменше один раз на 60 днів.

"Це питання життя і здоров’я наших воїнів, їхньої боєздатності та справедливого ставлення до людей", – зазначив Сирський.

Водночас Головнокомандувач повідомив, що за підсумками першого півріччя 2026 року кількість кримінальних правопорушень у військах зменшилася на 12%.

Нагадаємо, в кінці квітня Сирський підписав наказ щодо обов’язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передовій. Згідно з ним, командири повинні забезпечити перебування військовослужбовців на позиціях до двох місяців із подальшою обов'язковою заміною.

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