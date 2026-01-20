Росіяни атакували Вінниччину: є влучання в критичну інфраструктуру
В ніч на 20 січня ворожа армія завдала удару по території Вінницької області
Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна, передає RegioNews.
"Внаслідок нічної ворожої атаки є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури", – йдеться у повідомленні.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Усі відповідні служби працюють на місці події.
Нагадаємо, через складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів у кількох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії.
