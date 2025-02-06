На Вінниччині з річки дістали тіло чоловіка
В середу, 5 лютого, вдень у селищі Сутиски Вінницького району рятувальники дістали з річки Південний Буг тіло чоловіка
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Як з'ясувалося, 53-річний чоловік напередодні вирушив на риболовлю та не повернувся додому.
Обставини трагедії наразі встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, 20 січня на Буковині з річки дістали тіло чоловіка. Він збирався перейти Прут, але додому так і не повернувся.
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