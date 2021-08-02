У Вінниці вдвічі подорожчав громадський транспорт

Фото з відкритих джерел

У Вінниці проїзд у муніципальному авто- та електротранспорті подорожчав з 4 до 8 грн

Про це пише RegioNews з посиланням на Укрінформ

"Нові тарифи на проїзд у міському комунальному транспорті встановив виконком міської ради ще 15 липня, а 1 серпня вони набули чинності", - зазначили у КП "Вінницька траспортна компанія"

Зазначається, що новий тариф на проїзд у муніципальному транспорті буде єдиним - 8 грн за поїздку у трамваї, тролейбусі чи автобусі.

"Незважаючи на подорожчання новий тариф буде для перевізника збитковим", - додають в компанії

У ВТК зазначили, що вартість електронних проїзних квитків залишається пільговою. Так, безлімітний за кількістю поїздок місячний квиток коштуватиме 750 грн. А проїзний на 130 поїздок – 510 грн. Вартість студентського проїзного становитиме 255 грн, учнівський місячний квиток коштуватиме 155 грн.

Востаннє вартість проїзду в муніципальному транспорті Вінниці змінювалася три роки тому.