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02 августа 2021, 11:51 27

В Виннице вдвое подорожал общественный транспорт

02 августа 2021, 11:51 27
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Фото из открытых источников
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В Виннице проезд в муниципальном авто - и электротранспорте подорожал с 4 до 8 грн

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Укринформ

"Новые тарифы на проезд в городском коммунальном транспорте установил исполком городского совета еще 15 июля, а 1 августа они вступили в силу", - отметили в КП "Винницкая траспортна компания"

Отмечается, что новый тариф на проезд в муниципальном транспорте будет единым - 8 грн за поездку в трамвае, троллейбусе или автобусе.

"Несмотря на подорожание новый тариф будет для перевозчика убыточным", - добавляют в компании

В ОТК отметили, что стоимость электронных проездных билетов остается льготной. Так, безлимитный по количеству поездок месячный билет будет стоить 750 грн. А проездной на 130 поездок – 510 грн. Стоимость студенческого проездного составит 255 грн, ученический месячный билет будет стоить 155 грн.

В последний раз стоимость проезда в муниципальном транспорте Винницы менялась три года назад.

транспорт автобус тарифы Винница проезд

 
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