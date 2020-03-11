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11 березня 2020, 14:50

На Вінниччині за рік померло 11 тисяч людей

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11 березня 2020, 14:50
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У Вінницькій області за минулий рік кількість населення скоротилася за рахунок міграції та смертності
Фото:depositphotos
У Вінницькій області за минулий рік кількість населення скоротилася за рахунок міграції та смертності

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Головне управління статистики Вінницької області.

Станом на 1 грудня 2019 року в області проживало 1 млн 546 тисяч 620 осіб.

Протягом минулого року в регіоні померло 11 тисяч 132 людини, а за межі Вінницької області виїхало 2 642 особи. За вказаний період народилося 11 061 немовля. Це на 80 дітей менше, ніж було у позаминулому, 2018 році.

Як інформували RegioNews раніше, у Кабінеті міністрів України розглядають ідею перепису населення ОРДЛО і окупованого Криму за допомогою супутника. Зазначимо, раніше Дубілет оголосив, що населення України на вільній території становить 37 мільйонів 289 тисяч. Оцінка демографічної ситуації здійснювалося за допомогою електронного перепису станом на 1 грудня 2019 року.


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