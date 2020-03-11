На Винничине за год умерло 11 тысяч человек
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Главное управление статистики Винницкой области.
По состоянию на 1 декабря 2019 года в области проживало 1 млн 546 тысяч 620 человек.
За прошедший год в регионе умерло 11 тысяч 132 человека, а за пределы Винницкой области выехало 2 642. За указанный период родился 11 061 младенец. Это на 80 детей меньше, чем было в позапрошлом, 2018 году.
Как информировали RegioNews ранее, в Кабинете министров Украины рассматривают идею переписи населения ОРДЛО и оккупированного Крыма с помощью спутника. Отметим, ранее Дубилет объявил, что население Украины на свободной территории составляет 37 миллионов 289 тысяч. Оценка демографической ситуации осуществлялось с помощью электронного переписи по состоянию на 1 декабря 2019 года.
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