Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Facebook

28 ноября и в ночь на 29 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по логистике российских войск в Брянской, Донецкой и Луганской областях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В Брянской области РФ поражены три топливозаправщика, которые используют для обеспечения военной техники горючим.

Также в районах Макеевки Донецкой области и Екатериновки Луганской области поражены склады материально-технических средств российских войск.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Напомним, 23 ноября и в ночь на 24 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по логистическим объектам российской армии на территории Брянской области РФ и Донбасса.