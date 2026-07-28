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28 липня 2026, 13:40

НБУ випустив нову пам'ятну монету на честь загиблих у полоні

28 липня 2026, 13:40
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Фото: НБУ
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Національний банк 28 липня ввів в обіг нову обігову пам’ятну монету номіналом 10 гривень – "Пам’яті страчених, закатованих або загиблих у полоні"

Про це повідомила пресслужба НБУ, передає RegioNews.

Монету випустили до Дня вшанування пам'яті Захисників і Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні внаслідок російської агресії.

У НБУ зазначили, що монета має увічнити пам’ять про військових і цивільних, чиї життя обірвалися через злочини Росії.

"Ця монета – про пам’ять, яка не стирається з часом", – заявив голова Нацбанку Андрій Пишний.

Монета виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом. На аверсі розміщені номінал, рік карбування та Державний Герб України. На реверсі зображено ланцюг із розірваною ланкою, що символізує звільнення від кайданів, а також силуети птахів як образ незламності та пам’яті.

Нова монета є законним платіжним засобом в Україні та приймається для всіх видів платежів нарівні зі звичайними грошовими знаками.

Загалом поступово в готівковий обіг планують випустити 2 млн таких монет. Їх передаватимуть банкам та компаніям з оброблення готівки для подальшої видачі клієнтам.

Нагадаємо, торік в Україні презентували нові пам'ятні 10-гривневі монети, що символізують єдність країни. Випуск монет символічно збігся з річницею Всеукраїнського референдуму 1991 року, коли всі області країни одностайно обрали шлях незалежності.

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НБУ монета загиблі полон захисник
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