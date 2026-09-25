На Дніпропетровщині через ворожі удари понівечена інфраструктура та пошкоджені магазини
У ніч на 25 вересня ворог понад 10 разів атакував безпілотниками два райони Дніпропетровщини
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
На Нікопольщині ворог цілив по Нікополю, а також по Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Через атаки пошкоджені магазини. Поранень дістала 66-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно.
Крім того, у Кривому Розі внаслідок ворожих ударів понівечена інфраструктура.
На місцях працюють відповідні служби.
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