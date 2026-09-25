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25 вересня 2026, 09:14

На Дніпропетровщині через ворожі удари понівечена інфраструктура та пошкоджені магазини

25 вересня 2026, 09:14
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Фото: ОВА
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У ніч на 25 вересня ворог понад 10 разів атакував безпілотниками два райони Дніпропетровщини

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині ворог цілив по Нікополю, а також по Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Через атаки пошкоджені магазини. Поранень дістала 66-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно.

Крім того, у Кривому Розі внаслідок ворожих ударів понівечена інфраструктура.

На місцях працюють відповідні служби.

Нагадаємо, у селі Стара Гнилиця на Харківщині внаслідок російського обстрілу пошкоджена ферма. Загинули шестеро людей, кількість постраждалих зросла до 14.

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