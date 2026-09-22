У центрі Харкова 17-річна дівчина вдарила незнайомця ножем у спину

Фото: поліція Харківської області

У Харкові 17-річній дівчині повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. За даними слідства, вона під час конфлікту між двома чоловіками завдала одному з них кілька ударів ножем у спину

Про це повідомила поліціяя Харківської області, передає RegioNews .

Інцидент стався ввечері 18 вересня у центральній частині міста. Між двома чоловіками виникла суперечка. 17-річна дівчина, яка перебувала неподалік, втрутилася в конфлікт та вдарила одного з учасників ножем у спину.

23-річного потерпілого госпіталізували до медичного закладу.

Правоохоронці затримали неповнолітню в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Харківського районного управління поліції № 1 повідомили дівчині про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Рівненському районі перед судом постане чоловік, якого підозрюють у заподіянні тяжкого ножового поранення своєму знайомому.