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22 вересня 2026, 21:57

У центрі Харкова 17-річна дівчина вдарила незнайомця ножем у спину

22 вересня 2026, 21:57
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Фото: поліція Харківської області
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У Харкові 17-річній дівчині повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. За даними слідства, вона під час конфлікту між двома чоловіками завдала одному з них кілька ударів ножем у спину

Про це повідомила поліціяя Харківської області, передає RegioNews.

Інцидент стався ввечері 18 вересня у центральній частині міста. Між двома чоловіками виникла суперечка. 17-річна дівчина, яка перебувала неподалік, втрутилася в конфлікт та вдарила одного з учасників ножем у спину.

23-річного потерпілого госпіталізували до медичного закладу.

Правоохоронці затримали неповнолітню в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Харківського районного управління поліції № 1 повідомили дівчині про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Рівненському районі перед судом постане чоловік, якого підозрюють у заподіянні тяжкого ножового поранення своєму знайомому.

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