РФ ударила FPV-дронами по Нікопольщині: постраждали двоє людей

Фото: поліція Дніпропетровської області

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Близько 12:00 російські військові вдарили FPV-дроном по приватному будинку в одному із сіл Червоногригорівської громади.

Травм зазнала 51-річна господарка оселі. Приблизно через годину ще один російський дрон атакував Нікополь. Внаслідок удару осколкові поранення отримав 25-річний чоловік.

Обох постраждалих госпіталізували до лікарні.

Загалом протягом доби до поліції надійшло 41 повідомлення про удари російських військ по Нікополю, Марганцю та селах Томаківської, Червоногригорівської, Марганецької та Покровської громад.

Слідчі та криміналісти поліції зафіксували пошкодження торговельного центру, автозаправної станції, майже 20 приватних будинків та сільськогосподарської техніки.

Поліцейські продовжують документувати наслідки російських атак.

Нагадаємо, що у Запорізькій області російські війська повторно атакували безпілотниками рятувальників, які гасили пожежу в житловому будинку після попереднього обстрілу.