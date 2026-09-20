На Сумщині ворожий дрон атакував пересувне відділення Укрпошти: тяжко поранено працівників

Фото: Ігор Смілянський

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, передає RegioNews .

За його словами, російські військові продовжують атакувати пересувні відділення компанії, які доставляють жителям прифронтових територій пенсії, ліки, посилки та продукти.

"Ворог продовжує полювати на наші пересувні відділення "Укрпошти", які везуть українцям пенсії, ліки, посилки та продукти. Учора чергову таку атаку дроном було здійснено на Сумщині", — повідомив Ігор Смілянський.

Він зазначив, що після атаки лікарі в Сумах та Тростянці всю ніч боролися за життя постраждалих працівників.

"Всю ніч лікарі в Сумах та Тростянці боролися за життя працівників компанії і, попри важкі поранення, дають обережно позитивний прогноз", — розповів генеральний директор "Укрпошти".

Смілянський побажав постраждалим якнайшвидшого одужання та наголосив, що компанія продовжує працювати, одночасно вдосконалюючи заходи безпеки.

"Ми сподіваємося на якнайшвидше одужання колег і бажаємо їм саме цього. Укрпошта вдосконалює заходи безпеки й продовжує роботу", — додав він.

Нагадаємо, що упродовж доби російські війська понад 60 разів атакували прифронтові населені пункти Нікопольського району Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів та ударів дронами постраждали двоє людей, пошкоджена цивільна інфраструктура.