У Рівненському районі внаслідок ДТП на скутері загинув 45-річний чоловік

Фото: поліція Рівненської області

У селищі Оржів Рівненського району сталася смертельна ДТП — загинув 45-річний водій скутера. Аварія сталася 19 вересня близько 17:00 на вулиці Центральній

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

За попередніми даними поліції, 45-річний житель селища Клевань, керуючи скутером Yiben, на заокругленій ділянці дороги виїхав за її межі. Після цього він наїхав на бордюр, а потім врізався у паркан приватного домогосподарства.

Чоловік був у захисному шоломі, однак отримані ним травми виявилися несумісними з життям. Від отриманих травм він загинув на місці ДТП.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі розпочали досудове розслідування.

Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. Зокрема, слідство має з’ясувати, чи мав загиблий посвідчення водія відповідної категорії.

Нагадаємо, на Черкащині автомобіль влетів у стіну. 19-річний водій автомобіля ВАЗ 2106 не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся зі стіною. Внаслідок ДТП 42-річний пасажир автомобіля загинув на місці події.