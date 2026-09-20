12:27  20 вересня
У Краматорську внаслідок ударів дронів спалахнула масштабна пожежа у багатоповерхівках
11:27  20 вересня
На Запоріжжі ворог двічі атакував рятувальників: пошкоджено спецтранспорт
10:57  20 вересня
На Вінниччині ворожий БПЛА атакував об'єкт залізничної інфраструктури
UA | RU
UA | RU
20 вересня 2026, 13:06

У Рівненському районі внаслідок ДТП на скутері загинув 45-річний чоловік

20 вересня 2026, 13:06
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Рівненської області
Читайте также
на русском языке

У селищі Оржів Рівненського району сталася смертельна ДТП — загинув 45-річний водій скутера. Аварія сталася 19 вересня близько 17:00 на вулиці Центральній

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.

За попередніми даними поліції, 45-річний житель селища Клевань, керуючи скутером Yiben, на заокругленій ділянці дороги виїхав за її межі. Після цього він наїхав на бордюр, а потім врізався у паркан приватного домогосподарства.

Чоловік був у захисному шоломі, однак отримані ним травми виявилися несумісними з життям. Від отриманих травм він загинув на місці ДТП.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі розпочали досудове розслідування.

Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. Зокрема, слідство має з’ясувати, чи мав загиблий посвідчення водія відповідної категорії.

Нагадаємо, на Черкащині автомобіль влетів у стіну. 19-річний водій автомобіля ВАЗ 2106 не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся зі стіною. Внаслідок ДТП 42-річний пасажир автомобіля загинув на місці події.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП Рівненська область загиблий
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
У Краматорську ворожа авіабомба влучила в евакуаційний пункт: на місці були люди
20 вересня 2026, 16:53
ОГП та БЕБ викрили злочинну організацію, яка через криптовалюту вивела 23,5 млрд грн
20 вересня 2026, 16:28
У Краматорську внаслідок артобстрілу мікрорайону Лазурний загинула жінка та постраждав чоловік
20 вересня 2026, 15:59
У Києві через пожежі на Київщині фіксують задимлення та запах гарі: поради КМДА
20 вересня 2026, 15:22
Операція "Вівальді": бійці Третього армійського корпусу звільнили Шандриголове, Дерилове та Дробишеве на Донеччині
20 вересня 2026, 14:51
У Рівному зіткнулися BMW та мотоцикл Suzuki: травмувався 23-річний водій
20 вересня 2026, 14:01
На Сумщині ворожий дрон атакував пересувне відділення Укрпошти: тяжко поранено працівників
20 вересня 2026, 13:40
РФ ударила FPV-дронами по Нікопольщині: постраждали двоє людей
20 вересня 2026, 12:54
У Вінниці водійка виїхала на зустрічну смугу: у її організмі виявили п’ять видів наркотиків
20 вересня 2026, 12:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Юрій Касьянов
Валерій Пекар
Всі блоги »