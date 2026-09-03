Сили ППО знешкодили 135 із 163 безпілотників, якими ворог атакував Україну
У ніч на 3 вересня РФ атакувала Україну 163 ударними БпЛА типу Shahed (близько половини – реактивні), S8000 "Бандероль", Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 135 російських безпілотників.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 4 локаціях.
У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.
Нагадаємо, у ніч на 3 вересня Одеса зазнала ворожої атаки. Внаслідок удару постраждали 17 людей, серед них – троє дітей.
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