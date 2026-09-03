Чи потрібно оформлювати страховку для виїзду за кордон власникам біометричних паспортів

Реклама

Ілюстративне фото: pixabay

Після запровадження безвізового режиму українці подорожують до країн Європи за біометричним паспортом без оформлення візи. Через це нерідко виникає хибне уявлення, що разом із візою зникла й потреба у страховці

Наявність біометричного паспорта та туристичного страхування – це різні питання. Щоб уникнути неприємних сюрпризів під час поїздки, варто розібратися, коли страховий поліс дійсно потрібен, які переваги він дає та чому його рекомендують оформлювати навіть тоді, коли це не є формальною вимогою.

Чи звільняє біометричний паспорт від оформлення страховки

Перш за все слід розуміти, що біометричний паспорт дає громадянам України право безвізового короткострокового в’їзду до країн Шенгенської зони та деяких інших держав. Однак сам по собі документ не забезпечує медичного захисту під час перебування за кордоном.

Під час проходження митного контролю уповноважені органи можуть попросити мандрівника підтвердити мету поїздки, наявність достатніх фінансових коштів, місце проживання та інші документи, які підтверджують умови перебування.

Чому страховка залишається актуальною

Якщо для перетину кордону страховий поліс не вимагають, це не означає, що він не знадобиться під час самої поїздки.

За кордоном звичайний візит до лікаря, проведення діагностики чи кілька днів госпіталізації можуть коштувати значно дорожче, ніж в Україні. Якщо турист не має страхового покриття, усі витрати доведеться оплачувати самостійно.

Саме тому медичне страхування для виїзду за кордон допомагає захистити себе від непередбачених фінансових витрат у разі захворювання або нещасного випадку під час подорожі.

Яку допомогу забезпечує медичне страхування для закордону

Багато туристів вважають, що поліс стане у пригоді лише у разі серйозної травми. Під час подорожі можна захворіти на вірусну інфекцію, отримати харчове отруєння, травмуватися під час прогулянки, потребувати консультації лікаря або екстреної медичної допомоги. У кожному з цих випадків страховка допомагає організувати лікування та зменшити власні витрати.

Щоб оцінити користь поліса, варто розуміти, які саме послуги можуть входити до страхового покриття.

Залежно від програми страхування договір може передбачати:

організацію та оплату екстреної медичної допомоги;

амбулаторне лікування;

госпіталізацію;

оплату призначених медикаментів;

екстрену стоматологічну допомогу у випадках, визначених договором;

медичне транспортування;

репатріацію, якщо це передбачено умовами страхування.

Перелік покриття залежить від конкретної страхової компанії та вибраної програми, тому перед оформленням доцільно уважно ознайомитися з умовами договору.

На що звернути увагу перед оформленням?

Щоб страховий захист відповідав майбутній поїздці, варто приділити увагу не лише вартості поліса.

Перед оформленням рекомендується перевірити:

територію дії страхування;

строки дії договору;

страхову суму;

перелік ризиків, що покриваються;

наявність франшизи, якщо вона передбачена;

винятки з договору;

покриття активних видів відпочинку, якщо вони заплановані.

Такий підхід допоможе уникнути ситуацій, коли потрібний ризик не входить до програми.

Від чого залежить вартість страховки

Після вибору програми більшість мандрівників цікавляться, чому ціни можуть відрізнятися.

На вартість страхування впливають країна подорожі, тривалість перебування, вік туриста, розмір страхової суми, кількість застрахованих осіб, а також додаткові ризики, зокрема заняття активними видами спорту.

Щоб не переплачувати та знайти оптимальний варіант, доцільно вибрати найкращу ціну страховки для закордону, порівнявши умови різних страхових компаній. При цьому варто оцінювати не лише вартість, а й обсяг страхового покриття.

Чи потрібен страховий поліс, якщо подорож коротка

Іноді здається, що кілька днів за кордоном не потребують додаткового захисту. Проте тривалість поїздки не впливає на ймовірність непередбачених ситуацій.

Навіть під час короткого відрядження, поїздки на вихідні чи автобусного туру можуть виникнути обставини, коли знадобиться медична допомога. Саме тому страховий поліс за кордон варто оформлювати незалежно від того, чи планується тижнева відпустка, чи лише кілька днів за межами України.

Отже, біометричний паспорт значно спрощує подорожі українців до багатьох країн, однак він не замінює туристичне страхування. Медичні витрати за кордоном можуть бути значними навіть у разі захворювання чи травми, тому оформлення страховки залишається доцільним рішенням.

Перед кожною поїздкою варто перевірити правила країни призначення, уважно ознайомитися з умовами договору та вибрати програму страхування, яка відповідатиме саме вашим планам. Такий підхід допоможе подорожувати спокійніше й уникнути непередбачених фінансових витрат у разі потреби.