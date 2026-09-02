"Безпечні дні в небі Росії закінчилися": Зеленський попередив авіакомпанії про небезпеку

Скриншот із відео

Президент України Володимир Зеленський закликав авіакомпанії, страховиків та інші компанії, які використовують повітряний простір і ключові аеропорти Росії, враховувати зростання небезпеки через дрони.

Про це він заявив у своєму відеозверненні, передає RegioNews.

За його словами, російський повітряний простір стає небезпечним для цивільної авіації через масштабне застосування безпілотників.

"Безпечні дні в небі Росії закінчилися", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що Україна не має наміру завдавати ударів по цивільній авіації та не загрожує цивільним літакам. Водночас, за словами президента, у небі Росії буде дедалі більше дронів, що необхідно враховувати.

Зеленський закликав дипломатів донести цю інформацію до своїх столиць, а авіакомпанії – врахувати ризики під час польотів до Москви, Санкт-Петербурга та інших російських міст.

"Небеса, окуповані дронами, не є місцем для цивільної авіації", – наголосив президент.

Як відомо, директор ЦРУ Джон Реткліфф під час таємного візиту до Москви запропонував Кремлю провести тристоронню зустріч Трампа, Путіна та Зеленського з метою припинення війни.

За даними Axios, візит Реткліффа частково мав на меті з'ясувати, чи можуть керівники російських спецслужб допомогти переконати Путіна відновити переговори з Україною за посередництва США.

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