11:26  26 серпня
У Кропивницькому біля магазину сталася стрілянина
08:57  26 серпня
У Тернополі двоє чоловіків загинули через обвал ґрунту в 6-метровій траншеї
08:43  26 серпня
За $7 тисяч обіцяв переправити до Угорщини: на Закарпатті затримали адвоката
UA | RU
UA | RU
26 серпня 2026, 21:59

У Берліні вручили підозру засновнику інтернет-ресурсу за шантаж підприємців

26 серпня 2026, 21:59
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

Громадянину України, який перебуває в Німеччині, повідомили про підозру у вимаганні коштів за видалення неправдивої та дискредитуючої інформації. Процесуальні дії щодо нього провели 26 серпня у Берліні в межах міжнародної правової допомоги

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік разом з іншими особами організував схему, у межах якої через інтернет-ресурси та Telegram-канал поширювали неправдиві матеріали про фізичних і юридичних осіб.

Після цього у представників потерпілих вимагали гроші за видалення публікацій та припинення їхнього подальшого поширення.

Один із встановлених епізодів стосується публікацій від 20 травня 2026 року щодо провідної корпорації у сфері охоронних послуг та її генерального директора.

Як встановило слідство, під час електронного листування представнику компанії висунули вимогу передати 3500 USDT за видалення відповідних матеріалів. Після цього кошти перерахували на криптовалютний гаманець, який, за даними слідства, пов’язаний із підозрюваним.

Після отримання грошей публікації видалили з Telegram-каналу та вебресурсу.

Підозру чоловікові оголосили за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України — вимагання.

Оскільки фігурант проживає у Берліні, українська сторона звернулася до компетентних органів Німеччини для вручення йому повідомлення про підозру та забезпечення його процесуальних прав.

За інформацією німецької сторони, громадянин України перебуває в Німеччині з квітня 2022 року, а з липня того ж року має дозвіл на проживання відповідно до § 24 Закону Німеччини про перебування.

26 серпня за місцем його проживання у Берліні провели обшук. Правоохоронці шукали електронні пристрої, документи, носії інформації та інші матеріали, які можуть мати доказове значення.

Слідство встановлює інших можливих учасників схеми, їхні ролі та інші епізоди ймовірної протиправної діяльності.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині кіберполіцейські викрили 19-річну дівчину, яка, за даними слідства, у змові з іншою особою заволоділа коштами потерпілої. Збитки становлять майже 120 тисяч гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
інтернет підприємці шантаж Берлін
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
На Хмельниччині чоловік після розлучення вимагав аліменти від дружини
26 серпня 2026, 21:55
У Подільському районі Києва зіткнулися мікроавтобус і Toyota: вісьмох людей госпіталізовано
26 серпня 2026, 21:21
Про новий мирний план для України
26 серпня 2026, 21:15
Стрілянина на Північній Салтівці: поліція відкрила кримінальне провадження
26 серпня 2026, 20:55
На Дніпропетровщині шахрайка через підроблений застосунок викрала майже 120 тисяч грн
26 серпня 2026, 20:33
"Надбавка до пенсії" від аферистів: українців попереджають про схему
26 серпня 2026, 20:25
У Кривому Розі поліція затримала 20-річного палія адвокатського бюро та турфірми
26 серпня 2026, 19:59
На Харківщині чоловік "грав роль" прокурора
26 серпня 2026, 19:55
У Гостомелі з меморіалу захисникам аеропорту масово зникли шеврони
26 серпня 2026, 19:33
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Всі публікації »
Валерій Пекар
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Володимир Фесенко
Всі блоги »