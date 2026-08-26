У Берліні вручили підозру засновнику інтернет-ресурсу за шантаж підприємців

Фото: Офіс Генерального прокурора

Громадянину України, який перебуває в Німеччині, повідомили про підозру у вимаганні коштів за видалення неправдивої та дискредитуючої інформації. Процесуальні дії щодо нього провели 26 серпня у Берліні в межах міжнародної правової допомоги

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, чоловік разом з іншими особами організував схему, у межах якої через інтернет-ресурси та Telegram-канал поширювали неправдиві матеріали про фізичних і юридичних осіб.

Після цього у представників потерпілих вимагали гроші за видалення публікацій та припинення їхнього подальшого поширення.

Один із встановлених епізодів стосується публікацій від 20 травня 2026 року щодо провідної корпорації у сфері охоронних послуг та її генерального директора.

Як встановило слідство, під час електронного листування представнику компанії висунули вимогу передати 3500 USDT за видалення відповідних матеріалів. Після цього кошти перерахували на криптовалютний гаманець, який, за даними слідства, пов’язаний із підозрюваним.

Після отримання грошей публікації видалили з Telegram-каналу та вебресурсу.

Підозру чоловікові оголосили за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України — вимагання.

Оскільки фігурант проживає у Берліні, українська сторона звернулася до компетентних органів Німеччини для вручення йому повідомлення про підозру та забезпечення його процесуальних прав.

За інформацією німецької сторони, громадянин України перебуває в Німеччині з квітня 2022 року, а з липня того ж року має дозвіл на проживання відповідно до § 24 Закону Німеччини про перебування.

26 серпня за місцем його проживання у Берліні провели обшук. Правоохоронці шукали електронні пристрої, документи, носії інформації та інші матеріали, які можуть мати доказове значення.

Слідство встановлює інших можливих учасників схеми, їхні ролі та інші епізоди ймовірної протиправної діяльності.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині кіберполіцейські викрили 19-річну дівчину, яка, за даними слідства, у змові з іншою особою заволоділа коштами потерпілої. Збитки становлять майже 120 тисяч гривень.