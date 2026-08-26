Удар авіабомбами по Слов'янську: загинула людина, є поранені
Зранку 26 серпня росіяни скинули на Слов'янськ три авіабомби. Внаслідок удару пошкоджено 13 багатоквартирних будинків
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
Із частково зруйнованого п'ятиповерхового будинку врятували двох людей. Рятувальники також локалізували пожежу на площі 800 квадратних метрів.
Обстріл пошкодив п’ять багатоквартирних будинків, також загорілись гаражі. Внаслідок іншої ворожої атаки пошкоджено 15 приватних будинків, виникло загоряння сухої трави на площі 200 квадратних метрів.
Внаслідок атаки ворога одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення.
Нагадаємо, що російські війська вдень 25 серпня обстріляли Ізюм на Харківщині. Внаслідок атаки п’ятеро людей зазнали поранень, серед них — 16-річна дівчина.
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