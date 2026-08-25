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Погрожував жінці та її собаці: у Києві затримали нетверезого чоловіка
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25 серпня 2026, 10:23

Погрожував жінці та її собаці: у Києві затримали нетверезого чоловіка

25 серпня 2026, 10:23
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Голосіївському районі Києва стався конфлікт між 28-річною місцевою мешканкою та нетверезим чоловіком. За словами жінки, незнайомець погрожував їй фізичною розправою та заявляв, що має при собі зброю

Про це повідомили у поліції Києва, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, жінка звернулася на спецлінію 102 під час вигулу собак. Вона розповіла, що чоловік, який сидів на лавці, почав до неї чіплятися та провокувати конфлікт. За словами заявниці, він також погрожував їй та її собаці.

На місце прибули працівники полку поліції особливого призначення №1 та слідчо-оперативна група. За прикметами, які надала жінка, правоохоронці швидко розшукали чоловіка.

Ним виявився 42-річний киянин. Поліцейські затримали його із застосуванням кайданків відповідно до статті 45 Закону України "Про Національну поліцію".

На місце також викликали бригаду швидкої допомоги. Після огляду медиками чоловіка передали його дружині.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини конфлікту та надають правову оцінку діям чоловіка.

Нагадаємо, у Києві поліцейські повідомили про підозру 23-річному чоловіку, який під час дорожнього конфлікту погрожував велосипедисту предметом, схожим на бойову гранату. Вилучений у нього предмет виявився навчально-тренувальною гранатою.

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