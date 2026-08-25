Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Киянин викрав із квартири свого сусіда сейф з грошима та коштовностями на загальну суму близько 2 мільйонів гривень.

Як з'ясували слідчі, син потерпілого випадково залишив у машині сусіда рюкзак із ключами від квартири. Скориставшись цим, зловмисник дочекався, поки господарів не буде вдома, відчинив квартиру та виніс сейф. Після цього він повернув ключі на місце, вивіз викрадене за межі столиці й закопав у лісосмузі, залишивши собі лише частину готівки.

Правоохоронці затримали 47-річного фігуранта. Йому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 185 КК України (крадіжка в особливо великих розмірах).

Зловмиснику загрожує до 12 років вʼязниці з конфіскацією майна. Суд узяв його під варту з можливістю внесення застави у розмірі майже 666 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Києві 77-річний чоловік віддав шахраям усі заощадження, повіривши, що спілкуєтся зі співробітниками Служби безпеки. Пенсіонер передав одному з учасників схеми понад 27 тисяч доларів, майже 13 тисяч євро та 1800 швейцарських франків.