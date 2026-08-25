На Миколаївщині БпЛА влучив у приміський поїзд: пасажирів встигли евакуювати

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У вівторок, 25 серпня, на Миколаївщині російський безпілотник влучив у приміський поїзд

Про це повідомили в "Укрзалізниці", передає RegioNews.

Зазначається, що моніторинговий центр компанії, який цілодобово стежить за повітряними загрозами та попереджає поїзні бригади, завчасно передав команду про евакуацію пасажирів.

На місці працюють екстрені служби та залізничники. Вони ліквідовують наслідки ворожої атаки.

В "Укрзалізниці" закликали пасажирів під час поїздок уважно слухати оголошення та виконувати вказівки залізничників.

"Нехтування правилами безпеки = небезпека для вашого життя", – наголосили в компанії.

Нагадаємо, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що російські атаки на пасажирський транспорт свідчать про свідоме перетворення цивільних перевезень на ціль для ударів.

Раніше на Харківщині росіяни атакували електропоїзд. Внаслідок атаки загинули дві жінки. Поранення отримали п'ятеро людей. Серед постраждалих 11-річна дівчинка.