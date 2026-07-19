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19 липня 2026, 11:58

Facebook "ліг": що відомо про ранковий збій у роботі соцмережі

19 липня 2026, 11:58
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Фото ілюстративне
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У роботі соціальної мережі Facebook вранці 19 липня  стався масштабний збій. Користувачі повідомляють, що не можуть отримати доступ до платформи, а замість звичних сторінок бачать повідомлення про тимчасову недоступність акаунтів

Про це пише yahoo.news, передає RegioNews.

Проблема зачепила насамперед десктопну версію Facebook. Під час спроби увійти користувачам відображається повідомлення:

"Обліковий запис тимчасово недоступний. Ваш акаунт наразі недоступний через проблему на сайті. Ми очікуємо, що її буде вирішено найближчим часом. Спробуйте ще раз за кілька хвилин".

Водночас сервіс DownDetector, який відстежує збої в роботі онлайн-платформ, зафіксував різке зростання кількості повідомлень і пошукових запитів "Facebook down” близько 9:00 ранку.

Причини збою наразі офіційно не повідомляються. Компанія Meta поки не коментувала ситуацію.

Нагадаємо, що 1 квітня у Резерв+ стався технічний збій – застосунок тимчасово недоступний.

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