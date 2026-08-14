Фото: ОВА

У ніч на 14 серпня російські війська завдали атакували південь Одеської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Ворожі прильоти зафіксовано по житловому сектору, непрацюючих складських приміщеннях та відкритій території. Виникли пожежі – їх ліквідували рятувальники.

Внаслідок атаки постраждала одна людина.

На місцях тривають роботи з ліквідації наслідків.

Нагадаємо, рано-вранці 14 серпня російські війська завдали удару двома реактивними БпЛА по приватному будинку у Конотопському районі на Сумщині. Загинули 29-річна жінка та її 9-річний син, ще четверо людей отримали поранення.