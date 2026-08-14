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Станом на ранок 14 серпня внаслідок бойових дій та російських атак на енергетичні об'єкти частина споживачів у Донецькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе, аби якнайшвидше заживити усіх споживачів.

Зазначається, що застосування обмежень електроенергії 14 серпня не прогнозується. Споживачам рекомендують, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час – з 10:00 до 17:00.

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня РФ атакувала Україну 112 безпілотниками різного типу. Зафіксовано влучання на 11 локаціях.