10:29  14 серпня
Смертельна ДТП на трасі у Київській області: загинули дві людини
09:30  14 серпня
У Рівному внаслідок ДТП перекинулася "швидка": постраждали троє медиків
08:54  14 серпня
У Києві перехожий влаштував стрілянину по BMW через перекритий прохід
UA | RU
UA | RU
14 серпня 2026, 10:19

Ворожі удари по енергетиці: без світла залишається частина трьох областей

14 серпня 2026, 10:19
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: pixabay
Читайте также
на русском языке

Станом на ранок 14 серпня внаслідок бойових дій та російських атак на енергетичні об'єкти частина споживачів у Донецькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе, аби якнайшвидше заживити усіх споживачів.

Зазначається, що застосування обмежень електроенергії 14 серпня не прогнозується. Споживачам рекомендують, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час – з 10:00 до 17:00.

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня РФ атакувала Україну 112 безпілотниками різного типу. Зафіксовано влучання на 11 локаціях.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна обстріли енергосистема знеструмлення світло електроенергія
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
У Харкові військового через запізнення викликали до суду
14 серпня 2026, 12:30
Називав "грою" та знімав на фото: у Києві чоловік розбещував 3-річну доньку
14 серпня 2026, 11:52
Квартири продавали по два рази: у Києві викрили шахрайську схему на 175 млн грн
14 серпня 2026, 11:44
На Миколаївщині чоловік під час сварки вдарив вітчима ножем у груди
14 серпня 2026, 11:27
Рятувальники ліквідували пожежі на Житомирщині після російських ударів
14 серпня 2026, 11:20
Чи зламає Росію "війна міст": що показує досвід Ірану та Іраку
14 серпня 2026, 10:58
Атака на південь Одещини: росіяни вдарили по житловому сектору та складах
14 серпня 2026, 10:49
В Україні з початку року зареєстрували 31 теракт: 80% уже розкрито
14 серпня 2026, 10:46
Росіяни били по Херсонщині дронами, артилерією та КАБами: 14 поранених
14 серпня 2026, 10:37
Смертельна ДТП на трасі у Київській області: загинули дві людини
14 серпня 2026, 10:29
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Микола Княжицький
Віталій Портніков
Геннадій Друзенко
Всі блоги »