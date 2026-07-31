Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 31 липня підрозділи Сил оборони України завдали серії успішних ударів по важливих воєнно-економічних та військових об'єктах російського агресора

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території нафтопереробного заводу "Лукойл-Волгограднефтепереработка" у Волгограді. Це підприємство є одним із найбільших НПЗ у Росії з потужністю переробки близько 15 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне й безпосередньо забезпечує потреби збройних сил РФ. Масштаби завданих збитків наразі встановлюються.

Окрім цього, українські військові уразили низку важливих цілей на окупованих територіях:

комплекс РЕБ "Поле-21" у районі Голубівки на Луганщині;

склад боєприпасів у районі Наумівки (АР Крим);

пункт управління ворога в районі Бахмута Донецької області.

Системна робота зі зниження воєнно-економічного потенціалу та послаблення окупаційних військ триває.

Нагадаємо, кількома днями раніше СБУ вдарила по одному із найбільших НПЗ Росії – "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", розташованому на відстані понад 1500 км від України.,