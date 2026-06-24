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Військово-Морські сили ЗС України спільно з ГУР знищили три ворожі морські безекіпажні катери (МБЕКи)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

За даними військових, ворожі цілі були виявлені та уражені завдяки злагодженим діям підрозділів.

У ВМС зазначили, що "кожна така успішно відбита атака – це врятовані життя та черговий удар по планах агресора".

Нагадаємо, у ніч на 23 червня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали ударів по понад 60 об'єктах у Криму та на інших тимчасово окупованих територіях України.