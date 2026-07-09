В Івано-Франківську жінка понівечила портрет загиблого воїна: поліція відкрила провадження
Поліцейські Івано-Франківська встановили особу жінки, яка пошкодила банер із портретом загиблого захисника
Про це повідомила поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.
6 липня до Івано-Франківського районного управління поліції звернулася 45-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що на банері із зображенням її загиблого чоловіка невідома особа нанесла нецензурні написи.
Після отримання повідомлення поліцейські невідкладно розпочали перевірку. Правоохоронці оглянули місце події, опитали заявницю, свідків та очевидців, а також провели низку першочергових заходів.
Поліцейські встановили особу, причетну до пошкодження банера. Нею виявилася 41-річна мешканка Галицької територіальної громади.
Наразі правоохоронці встановлюють її місцеперебування.
Нагадаємо, що у Кривому Розі невідомі вандали порвали банер з портретами загиблих захисників. Правоохоронці вже шукають зловмисників.