Ворог атакував Запоріжжя та район дронами: серед поранених — дитина
У Запоріжжі та Запорізькому районі через російські дронові атаки поранені 75-річна жінка і 12-річний хлопчик
Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За словами Федорова, внаслідок влучання дрона у Біленькому пошкоджений будинок, зазнала поранення 75-річна жінка.
У Запоріжжі ворожий дрон призвів до пожежі у дворі багатоповерхівки, травмований 12-річний хлопчик.
За словами Федорова, постраждалим надається уся необхідна медична допомога.
Нагадаємо, що 8 липня військові РФ здійснили обстріл Немишлянського району міста.
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