Нові правила видачі водійських посвідчень: що змінилося для українців

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Уряд ухвалив зміни до правил видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає RegioNews .

Відтепер строк дії посвідчень залежатиме від категорії транспортного засобу, а нововведення мають наблизити українські правила до європейських стандартів та підвищити безпеку дорожнього руху.

"Уряд ухвалив зміни до правил видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. Головна мета цих змін - поступово привести українські правила у відповідність до європейських стандартів та підвищити безпеку дорожнього руху”, - зазначив він.

Клименко поінформував, що посвідчення водія відтепер видаватимуть на різний строк відповідно до категорії транспортного засобу: 15 років - для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів (категорії А1, А, В, В1, ВЕ), а на 5 років - для водіїв вантажного та пасажирського транспорту (категорії С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т).

"Після відновлення обов’язкових медичних оглядів під час обміну посвідчення водія саме регулярне підтвердження (кожні 15 років) стану здоров’я стане одним із важливих елементів допуску до керування транспортними засобами. Це відповідає європейській практиці та сприятиме підвищенню безпеки на дорогах”, - додав він.

За словами міністра, особливу увагу приділять водіям, які здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, зважаючи на підвищений рівень відповідальності на дорогах.

Вони обмінюватимуть посвідчення кожні 5 років із обов’язковим проходженням медичного огляду.

Водночас важливо знати: видані раніше постійні посвідчення водія залишаються дійсними до дати, вказаної на документі; під час обміну посвідчення водія (кожні 5 чи 15 років) повторно складати іспити не потрібно, якщо інше не передбачено законодавством.