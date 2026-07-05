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05 июля 2026, 12:56

Силы обороны установили очередной рекорд: более 200 тысяч вражеских целей уничтожены за июнь

05 июля 2026, 12:56
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Фото: Михаил Федоров/Фейсбук
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В июне 2026 года Силы обороны поразили более 200 тыс. российских целей, возросла интенсивность ударов по целям во временно оккупированном Крыму

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает RegioNews .

"За месяц Силы обороны поразили более 200 тыс. вражеских целей. Количество ударов по логистике продолжает расти. Почти вдвое увеличилось количество поражений целей на расстоянии более 50 км от ЛБЗ", - сообщил Федоров.

В июне значительно возросла интенсивность ударов по целям во временно оккупированном Крыму.

По его словам, основной фокус был на логистике противника, в частности, уничтожение складов, транспорта и маршрутов поставок уменьшает возможности врага обеспечивать свои подразделения. Также в июне украинские военные ликвидировали или тяжело ранили почти 28 тыс. окупантов.

Кроме того, по итогам месяца зафиксировали рекордные показатели сразу по нескольким направлениям.

В частности, Силы обороны поразили рекордное количество артиллерии противника, перехватили 49575 вражеских крыльев и коптеров - это лучший результат за все время работы системы, а также установили абсолютный рекорд по поражению автомобильной и мототехники врага.

Напомним, что Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал видео из Константиновки Донецкой области, которая находится под контролем Сил обороны Украины.

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