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08 червня 2026, 19:30

Прикордонники "накрили" росіян поблизу Вовчанська

08 червня 2026, 19:30
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Фото: ДПСУ
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Українські військові продовжують нищити ворога на фронті. Прикордонники показали, як вони нищили росіян дронами

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Українські військові виявили групу окупантів, яка виконувала свої завдання з роботизованим комплексом. Захисники вдарили по цілях дронами. В результаті знищено ворожий наземний роботизований комплекс та два транспортні засоби противника. Також росіяни зазнали втрат і по "живій силі".

"Щодня пілоти РУБпАК "Апекс" ведуть повітряну розвідку, виявляють переміщення противника та завдають точних ударів по його силах і засобах. Їхня робота допомагає стримувати ворога, підтримувати дії суміжних підрозділів і забезпечувати оборону української землі", - кажуть прикордонники.

Нагадаємо, що українські військові продовжують нищити техніку ворога на фронті. Прикордонники показали ефектні кадри з Брянської області РФ.

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