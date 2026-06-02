10:19  02 червня
Зник після останнього дзвоника: на Чернігівщині тривають пошуки підлітка
08:39  02 червня
В Ужгороді чоловік ножем поранив колишню дружину: її госпіталізували
08:22  02 червня
Обікрала могилу полеглого воїна: на Хмельниччині викрили 48-річну зловмисницю
UA | RU
UA | RU
02 червня 2026, 21:55

Понад 100 мільйонів на захисті енергетики: прокуратура розкрила схему чиновників

02 червня 2026, 21:55
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили розтрату бюджетних коштів під час будівництва інженерно-технічного захисту електричної підстанції на Закарпатті. Ця підстанція належить до об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, колишній керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області підписував документи із завищеними цінами на будівельні матеріали. Зокрема, вартість спеціальних інструментів для виконання робіт у документах перевищувала ринкову більш ніж у п’ять разів.

За висновками експертизи, внаслідок схеми держава втратила 104,9 мільйона гривень. Під час обушків знайшли документи, які свідчать про те, що чиновник знав фактичну вартість матеріалів.

"Окремо хочу наголосити: розкрадання коштів, виділених на захист критичної інфраструктури в умовах війни – це не просто корупція. Це удар по стійкості держави. Слідство триває. Встановлюємо всіх причетних до схеми та роль кожного", - зазначив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Нагадаємо, раніше Хмельниччині правоохоронці оголосили про підозру ще п’ятьом особам, причетним до розкрадання понад 2,6 млн грн під час закупівлі житла для багатодітної родини ВПО.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
розкрадання коштів енергетика прокуратура
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
Росіяни атакували п’ять районів Дніпропетровщини: серед поранених двоє дітей
02 червня 2026, 21:57
Росіяни атакували цивільне авто на Харківщині: є поранені
02 червня 2026, 21:33
Завдали збитків на понад 800 тисяч: на Кіровоградщині судитимуть групу осіб за незаконну порубку дерев
02 червня 2026, 20:59
У Дніпрі чоловік ґвалтував 4-річного сина співмешканки
02 червня 2026, 20:55
На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка за земельне шахрайство
02 червня 2026, 20:44
На Харківщині чоловік увірвався до будинку пенсіонерки та напав на неї
02 червня 2026, 20:15
Забезпечував окупантів технікою та ліками: на Херсонщині викрили депутата-колаборанта
02 червня 2026, 19:59
На Чернігівщині викрили схему розкрадання 8 мільйонів гривень
02 червня 2026, 19:28
На Львівщині експоліцейський вимагав "данину" з підприємців: подробиці схеми
02 червня 2026, 18:57
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Всі публікації »
Сергій Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Ігор Луценко
Всі блоги »