Понад 100 мільйонів на захисті енергетики: прокуратура розкрила схему чиновників

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Правоохоронці викрили розтрату бюджетних коштів під час будівництва інженерно-технічного захисту електричної підстанції на Закарпатті. Ця підстанція належить до об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, колишній керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області підписував документи із завищеними цінами на будівельні матеріали. Зокрема, вартість спеціальних інструментів для виконання робіт у документах перевищувала ринкову більш ніж у п’ять разів.

За висновками експертизи, внаслідок схеми держава втратила 104,9 мільйона гривень. Під час обушків знайшли документи, які свідчать про те, що чиновник знав фактичну вартість матеріалів.

"Окремо хочу наголосити: розкрадання коштів, виділених на захист критичної інфраструктури в умовах війни – це не просто корупція. Це удар по стійкості держави. Слідство триває. Встановлюємо всіх причетних до схеми та роль кожного", - зазначив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Нагадаємо, раніше Хмельниччині правоохоронці оголосили про підозру ще п’ятьом особам, причетним до розкрадання понад 2,6 млн грн під час закупівлі житла для багатодітної родини ВПО.