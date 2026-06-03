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03 червня 2026, 23:55

В Україні змінюються ціни на оренду житла

03 червня 2026, 23:55
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Фото з відкритих джерел
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В Україні невеликі міста за цінами оренди житла наближаються до столиці. Експерти пояснили, від чого залежить вартість

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Найдорожча оренда квартир зосереджена в столиці України та кількох обласних центрах західних регіонах. За словами оглядачки ринку нерухомості Вікторії Берещак, вартість оренди житла в Україні залежить, зокрема, від наявності генератора, укриття, якісного інтернету.

Оглядачка ринку нерухомості зазначає, що в Києві оренда однокімнатної квартири нині в середньому коштує 400 – 600 доларів на місяць (близько 18 – 26 тисяч гривень). Ціна залежить, зокрема, від району, класу житла та автономності. За рівнем цін до столиці наближаються Ужгород та Івано-Франківськ.

"Після хвиль внутрішньої міграції тут сформувався стабільно дорогий ринок. Якісна однокімнатна квартира часто коштує 400 – 650 доларів на місяць, що вже зіставно з окремими районами столиці", - каже експертка.

У Львові однокімнатна квартира в новому житловому фонді коштуватиме 500-800 доларів на місяць (22-44 тисячі гривень). У Дніпрі середня вартість найму однокімнатної квартири там коливається в межах 250 – 450 доларів (близько 11 – 18 тисяч гривень).

У Харкові, за спостереженнями експертки, попит залишається стриманим з огляду на безпекові ризики. В середньому це 220 – 340 доларів на місяць (близько 10 – 15 тисяч гривень).

В Одесі ціна на оренду квартир влітку залежить від відстані від моря. Середні ціни на однокімнатні квартири коливаються в межах 300 – 560 доларів.

При цьому в Закарпатській області попит збільшився на 45%, а в Івано-Франківській області - на 39%. Лідером за попитом в оренді житла став Львів, де попит зріс на 58%.

Нагадаємо, раніше журналісти перевірили, як ріелтори та орендодавці здають житло для військових. Виявилось, що заробляють на цьому чимало, а часто - взагалі відмовляються.

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