Ціни на пальне знову змінились: які цінники на українських АЗС

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В Україна на тлі загострення ситуації на Ближньому Сході уряд запровадив комплекс заходів щодо ринку пального. Мета - стримати подорожчання

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Станом на 2 червня середні ціни на пальне в Україні такі:

бензин А-95 преміум – 79,94 гривні за літр;

бензин А-95 – 75,96 гривні за літр;

бензин А-92 – 69,72 гривні за літр;

дизпальне – 85,44 гривні за літр;

автогаз – 46,42 гривні за літр.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.