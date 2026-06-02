Ціни на пальне знову змінились: які цінники на українських АЗС
В Україна на тлі загострення ситуації на Ближньому Сході уряд запровадив комплекс заходів щодо ринку пального. Мета - стримати подорожчання
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Станом на 2 червня середні ціни на пальне в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 79,94 гривні за літр;
- бензин А-95 – 75,96 гривні за літр;
- бензин А-92 – 69,72 гривні за літр;
- дизпальне – 85,44 гривні за літр;
- автогаз – 46,42 гривні за літр.
Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
Дружина Дмитра Монатіка показала, як "гуляла" з сином в укритті
03 червня 2026, 00:55"Як же це боляче": українська блогерка показала зруйновану квартиру після обстрілу Києва
03 червня 2026, 00:35У Харкові підліток торгував зброєю
02 червня 2026, 23:35В Україні викрили масштабний канал сексуальної експлуатації жінок
02 червня 2026, 23:10Масована атака на Київ: кількість загиблих зросла до семи, 89 людей поранені
02 червня 2026, 22:59Росіяни атакували Херсонщину артилерією та дронами: 10 поранених, серед них — дитина
02 червня 2026, 22:38"Удар може бути й цієї ночі": Зеленський попередив українців про плани росіян
02 червня 2026, 22:30Росіяни атакували п’ять районів Дніпропетровщини: серед поранених двоє дітей
02 червня 2026, 21:57Понад 100 мільйонів на захисті енергетики: прокуратура розкрила схему чиновників
02 червня 2026, 21:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Всі блоги »