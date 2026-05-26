В Україні продовжує дорожчати картопля: що відбувається з цінами

В Україні стрімко дорожчає картопля з минулорічного врожаю. Причиною називають скорочення запасів, а також дефіцит якісної продукції

На українському ринку знову дорожчає картопля врожаю минулого року. Станом на 26 травня середня вартість картоплі становить від 6 до 12 гривень за кілограм залежно від якості, сорту та обсягів партії. Це приблизно на 15% дорожче, якщо порівнювати з цінами минулого тижня.

При цьому якщо порівнювати з минулим роком, зараз картопля на 60% менше.

Нагадаємо, що протягом минулого місяця споживчі ціни в Україні зросли на 1,4%. При цьому інфляція зросла до 8,6%, якщо порівнювати з квітнем минулого року.