Санкції за удари по Україні: понад 100 російських військових під обмеженнями

Президент Володимир Зеленський повідомив про підписання нового пакета українських санкцій проти російських військових та суден, які Росія використовує для ведення війни

Про це йдеться у його зверненні.

За словами глави держави, санкції запровадили проти понад сотні російських окупантів, причетних до ракетних і дронових ударів по території України та цивільному населенню.

Окремо обмеження торкнулися суден, які РФ використовує для перевезення зброї, боєприпасів і військової техніки.

Зеленський також заявив, що Україна готує нові санкційні рішення – як у юридичній площині, так і щодо далекобійних можливостей.

Крім того, президент повідомив про активну дипломатичну роботу з партнерами у Європейський Союз задля просування членства України в ЄС.

"Без України не може бути повноцінного європейського проєкту, і присутність України в ЄС також має бути повноцінною – повноправною", – наголосив Зеленський.

Президент додав, що для України важливо відкривати переговорні кластери та змістовно просуватися у перемовинах щодо вступу до Євросоюзу.

Нагадаємо, торік у липні Зеленський запровадив "особливі" санкції проти Росії, які б’ють по фінансових схемах, зокрема, криптовалютних. Під обмеження потрапили 60 компаній і 73 громадяни Росії.