У Прилуцькому районі Чернігівської області піротехніки ДСНС виявили та знешкодили дві бойові частини російських крилатих ракет Х-101

Ворожі ракети впали на відкритій території, їхні бойові елементи не здетонували.

Фахівці обстежили територію, після чого за допомогою спеціалізованого піротехнічного автомобіля вилучили бойові частини ракет, транспортували на підривний майданчик та знищили з дотриманням усіх заходів безпеки.

Рятувальники вкотре нагадують: у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів чи уламків ракет і дронів категорично заборонено наближатися до них, чіпати чи намагатися самостійно переміщувати. Про такі знахідки необхідно негайно повідомляти на спецлінії 101 або 102.

Нагадаємо, на Чернігівщині двоє фермерів намагалися розібрати знайдений дрон. Внаслідок детонації вибухівки вони загинули.