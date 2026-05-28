11:49  28 травня
Пограбував офіс після атаки на Київ: чоловіку загрожує до 10 років
08:38  28 травня
Зламали руку, застосували шокер і газ: на Волині судитимуть працівника ТЦК
08:20  28 травня
"Вам не жить в селі": на Полтавщині п'яний чоловік погрожував переселенцям зброєю
UA | RU
UA | RU
28 травня 2026, 09:56

На Чернігівщині сапери знищили нерозірвані бойові частини двох ракет Х-101

28 травня 2026, 09:56
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

У Прилуцькому районі Чернігівської області піротехніки ДСНС виявили та знешкодили дві бойові частини російських крилатих ракет Х-101

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Ворожі ракети впали на відкритій території, їхні бойові елементи не здетонували.

Фахівці обстежили територію, після чого за допомогою спеціалізованого піротехнічного автомобіля вилучили бойові частини ракет, транспортували на підривний майданчик та знищили з дотриманням усіх заходів безпеки.

Рятувальники вкотре нагадують: у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів чи уламків ракет і дронів категорично заборонено наближатися до них, чіпати чи намагатися самостійно переміщувати. Про такі знахідки необхідно негайно повідомляти на спецлінії 101 або 102.

Нагадаємо, на Чернігівщині двоє фермерів намагалися розібрати знайдений дрон. Внаслідок детонації вибухівки вони загинули.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли ДСНС Чернігівська область ракета сапери
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
У Рівному масове отруєння в дитячому розважальному закладі
28 травня 2026, 12:50
У Генштабі підтвердили ураження НПЗ "Туапсинский”, об'єктів ППО та командних пунктів ворога
28 травня 2026, 12:40
На Київщині покарали батьків школярок, які танцювали під російську музику на Алеї Слави
28 травня 2026, 12:28
90 млрд євро від ЄС: Верховна Рада ратифікувала угоду про позику
28 травня 2026, 12:11
Знайшли у покинутій будівлі з зв'язаними руками: у Дніпрі безхатько зґвалтував та вбив 11-річного хлопчика
28 травня 2026, 11:57
Пограбував офіс після атаки на Київ: чоловіку загрожує до 10 років
28 травня 2026, 11:49
Обшуки у Мукачівській РВА: стали відомі імена чиновників
28 травня 2026, 11:40
Обстріл дитячого майданчика у Херсоні: лікарі борються за життя мами й трирічної дитини
28 травня 2026, 11:32
Відпустки для військовослужбовців під час війни: що передбачає закон
28 травня 2026, 11:26
На Харківщині затримали 16-річного школяра, який на мопеді шпигував за українською ППО
28 травня 2026, 11:10
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Вікторія Сюмар
Всі блоги »