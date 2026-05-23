15:40  23 травня
Бій Усик – Верховен у Єгипті: коли стартує поєдинок
12:43  23 травня
Смертельний наїзд потяга у Львові: загинув 20-річний чоловік
10:35  23 травня
На Рівненщині легковик врізався у вантажівку – загинули двоє людей
UA | RU
UA | RU
23 травня 2026, 14:46

За 1700 км від України: СБУ вдарила по ключовому підприємству російської оборонки

23 травня 2026, 14:46
Читайте также на русском языке
Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський подякував Службі безпеки України за ураження одного з ключових російських воєнних підприємств – "Метафракс Кемікалс" у Пермському краї РФ

Про це він повідомив у Фейсбук, передає RegioNews.

За словами глави держави, дистанція до цілі від українського кордону становила 1700 кілометрів.

"Метафракс Кемікалс" є важливою частиною російської хімічної індустрії. Продукція підприємства забезпечує десятки інших російських воєнних виробництв, зокрема виробництво авіатехніки та дронів, ракетних двигунів і вибухових речовин.

Президент зазначив, що після удару виробничий процес на підприємстві зупинений.

"Це важлива наша далекобійна санкція", – наголосив Зеленський та подякував СБУ за результат.

Нагадаємо, в ніч проти 21 травня підрозділи Deep-strike Сил спеціальних операцій ЗСУ спільно з Силами безпілотних систем уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна СБУ оборонна промисловість підприємство дрони Зеленський Володимир
Українські дрони атакували НПЗ у Ярославлі – Зеленський підтвердив
22 травня 2026, 12:34
ЗСУ відвоювали 400 км²: у США назвали фактор, що вплинув на контрнаступ
22 травня 2026, 10:16
"Переломний момент війни": Сибіга закликав НАТО посилити підтримку України
22 травня 2026, 09:28
Всі новини »
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
На Черкащині у ставку знайшли тіло хлопця, якого шукали майже тиждень
23 травня 2026, 16:57
Санкції за удари по Україні: понад 100 російських військових під обмеженнями
23 травня 2026, 16:16
Бій Усик – Верховен у Єгипті: коли стартує поєдинок
23 травня 2026, 15:40
Удар РФ по траурній колоні в Сумах: у лікарні помер один із постраждалих
23 травня 2026, 15:19
Парадокси президентства Володимира Зеленського
23 травня 2026, 14:28
Суми залишаться без світла на весь день: коли і чому
23 травня 2026, 13:45
На Чернігівщині росіяни вдарили дроном по поліцейському авто: є постраждалі
23 травня 2026, 13:22
У Криму пасажирів автобусів змушують проходити через металодетектори
23 травня 2026, 12:58
Смертельний наїзд потяга у Львові: загинув 20-річний чоловік
23 травня 2026, 12:43
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Остап Дроздов
Всі блоги »