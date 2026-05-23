За 1700 км від України: СБУ вдарила по ключовому підприємству російської оборонки

Президент Володимир Зеленський подякував Службі безпеки України за ураження одного з ключових російських воєнних підприємств – "Метафракс Кемікалс" у Пермському краї РФ

Про це він повідомив у Фейсбук.

За словами глави держави, дистанція до цілі від українського кордону становила 1700 кілометрів.

"Метафракс Кемікалс" є важливою частиною російської хімічної індустрії. Продукція підприємства забезпечує десятки інших російських воєнних виробництв, зокрема виробництво авіатехніки та дронів, ракетних двигунів і вибухових речовин.

Президент зазначив, що після удару виробничий процес на підприємстві зупинений.

"Це важлива наша далекобійна санкція", – наголосив Зеленський та подякував СБУ за результат.

Нагадаємо, в ніч проти 21 травня підрозділи Deep-strike Сил спеціальних операцій ЗСУ спільно з Силами безпілотних систем уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ.