08:38  26 травня
У Вінниці затримали 19-річну дівчину з пів кілограмом PVP-солей
01:35  26 травня
У Києві під час обстрілу постраждала квартира відомої акторки
00:55  26 травня
Дружина Віталія Козловського розповіла, як їхній маленький син відреагував на обстріл
UA | RU
UA | RU
26 травня 2026, 10:26

У Полтаві зафіксували смертельний випадок ботулізму

26 травня 2026, 10:26
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: pixabay
Читайте также
на русском языке

У Полтаві від ботулізму померла людина після вживання в'яленої риби

Про це повідомляє Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України, передає RegioNews.

Летальний випадок ботулізму зареєстрували 21 травня. Чоловік з'їв в'ялену рибу домашнього приготування. Попри проведене лікування та введення антитоксину, врятувати хворого не вдалося.

Зазначається, що цього року в області вже фіксували випадки ботулізму через вживання в'яленої риби. У попередніх випадках пацієнтів вдалося врятувати завдяки своєчасному введенню протиботулінічної сироватки – спеціального антитоксину, який нейтралізує дію небезпечної отрути в організмі.

Фахівці закликають громадян бути вкрай обережними при споживанні в’яленої чи сушеної риби, а також домашніх консервів.

Нагадаємо, у Миколаївській області 13 людей потрапили до лікарень із отруєнням після поминального обіду. Джерело інфекції та фактори передачі встановлюються.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Полтава події смерть ботулізм риба хвороба
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
Чехія посилює правила для українських біженців: що зміниться
26 травня 2026, 10:57
На Рівненщині ліквідували пожежу на деревообробному підприємстві
26 травня 2026, 10:54
На Львівщині рятувальники допомогли дівчині, яка травмувалася на горі Парашка
26 травня 2026, 10:45
"Паперова армія": на Закарпатті та Львівщині у ТЦК фіктивно "мобілізували" сотні людей
26 травня 2026, 10:28
Через обстріли шість областей частково залишаються без світла – Міненерго
26 травня 2026, 10:14
Мільйони в російських банках: розслідування про родину судді з Одеси
26 травня 2026, 10:07
У ДСНС показали наслідки чергової атаки на Сумщину: постраждали три людини
26 травня 2026, 09:57
У Києві повідомили про підозру військовому, який влаштував стрілянину в багатоповерхівці
26 травня 2026, 09:46
Паніка в Кремлі: що стоїть за новими заявами Росії
26 травня 2026, 09:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі публікації »
Сергій Фурса
Валерій Чалий
Віктор Ягун
Всі блоги »