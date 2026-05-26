Ілюстративне фото: pixabay

У Полтаві від ботулізму померла людина після вживання в'яленої риби

Про це повідомляє Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України, передає RegioNews.

Летальний випадок ботулізму зареєстрували 21 травня. Чоловік з'їв в'ялену рибу домашнього приготування. Попри проведене лікування та введення антитоксину, врятувати хворого не вдалося.

Зазначається, що цього року в області вже фіксували випадки ботулізму через вживання в'яленої риби. У попередніх випадках пацієнтів вдалося врятувати завдяки своєчасному введенню протиботулінічної сироватки – спеціального антитоксину, який нейтралізує дію небезпечної отрути в організмі.

Фахівці закликають громадян бути вкрай обережними при споживанні в’яленої чи сушеної риби, а також домашніх консервів.

Нагадаємо, у Миколаївській області 13 людей потрапили до лікарень із отруєнням після поминального обіду. Джерело інфекції та фактори передачі встановлюються.