На Рівненщині ліквідували пожежу на деревообробному підприємстві
Пожежа виникла вдень 25 травня на одному з деревообробних підприємств міста Костопіль. Там спалахнула покрівля сушильних камер
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Загалом на місці працювали понад 40 рятувальників і працівників пожежно-рятувальних підрозділів, залучались 10 одиниць техніки.
Вогнеборці локалізували пожежу на площі 120 квадратних метрів та не допустили поширення вогню всередину сушильних камер. Внаслідок пожежі знищено покриття покрівлі.
На щастя, жертв та постраждалих немає.
Причини виникнення пожежі та розмір збитків встановлюються.
Нагадаємо, 24 травня у Харкові сталася пожежа на території недобудованого храму. Фахівці встановлюють причину загоряння.
