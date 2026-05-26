У понеділок, 25 травня, в селі Коростів Стрийського району на горі Парашка травмувалася туристка. Вона потребувала допомоги з транспортуванням

На допомогу постраждалій, 20-річній мешканці Львова, вирушили гірські рятувальники. Вони дісталися до неї за допомогою квадроцикла.

Надзвичайники надали дівчині першу домедичну допомогу на місці, після чого спустили її на квадроциклі до підніжжя гори. Там на постраждалу вже чекала бригада "швидкої".

Нагадаємо, у горах Марамуреш у Румунії рятувальники евакуювали знесиленого 30-річного українця, який незаконно перетнув кордон. Чоловік понад тиждень провів у горах без їжі.