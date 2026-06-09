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09 червня 2026, 18:57

У Києві наркоділок ховав "сіль" у дитячих іграшках для відправки поштою

09 червня 2026, 18:57
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Фото: Поліція Києва
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Поліцейські Києва затримали наркоторговця із понад 2,6 кг солі PVP. Він ховав психотропи в дитячих іграшках та відправляв поштою клієнтам

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.

Ділок фасував заборонені речовини у вакуумні пакети, а потім маскував їх у різні побутові предмети та дитячі іграшки й продавав "клієнтам", відправляючи поштою у різні регіони. За вчинене йому загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю столичного главку поліції спільно зі слідчими Дніпровського управління поліції Києва викрили 51-річного киянина, який організував бізнес з продажу психотропів.

Правоохоронці затримали зловмисника "на гарячому", коли він прямував на пошту для чергової відправки "товару" – при собі чоловік зберігав 600 грам солі PVP, яку заховав у фен для волосся. Вилучене правоохоронці скерували на проведення експертизи, а зловмисника затримали у порядку статті 208 КПК України.

За даними слідства, ділок знаходив клієнтів у месенджерах та через поштові відправлення збував заборонені речовини по різним регіонам України, заздалегідь маскуючи їх у побутові прилади або іграшки. Під час обшуку слідчі вилучили з оселі фігуранта ще понад два кілограми психотропів, ваги та пакети для фасування.

Слідчі за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури столиці повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання з метою збуту наркотичних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. За вчинене зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12-ти років з конфіскацією майна.

На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі майже 500 000 гривень.

Нагадаємо, що у Кривому Розі на Дніпропетровщині поліцейські викрили злочинну групу у складі 10 осіб, причетних до збуту психотропних речовин.

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