22:20  09 червня
У Києві викинули собаку з вікна: тварина загинула
21:55  09 червня
На Київщині чиновник торгував бронюванням від мобілізації
18:57  09 червня
У Києві наркоділок ховав "сіль" у дитячих іграшках для відправки поштою
UA | RU
UA | RU
09 червня 2026, 22:22

Масований удар по Дніпропетровщині: семеро поранених та десятки ворожих атак

09 червня 2026, 22:22
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

У Дніпропетровській області внаслідок російських атак упродовж 9 червня зазнали поранень семеро людей

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.

За його словами, майже 40 разів ворог атакував три райони безпілотниками та авіабомбами.

У Синельниківському районі під російськими ударами опинились Миколаївська і Васильківська громади. Пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки, а також спортивна школа. Постраждали семеро людей.

У Нікопольському районі росіяни били по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській і Мирівській громадах. Пошкоджені приватний будинок та автомобілі.

У Павлоградському районі російські військові поцілили по Богданівській громаді. Пошкоджена заправка.

Нагадаємо, що у Синельниківському районі під російський удар потрапили вогнеборці, які ліквідовували наслідки попереднього обстрілу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область атака окупант
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
На Закарпатті викрили "бізнесмена", який продавав автівки для ЗСУ
09 червня 2026, 22:50
Атака БпЛА на Вільнянськ: окупанти поранили чотирьох людей, серед них — двоє дітей
09 червня 2026, 22:46
У Києві викинули собаку з вікна: тварина загинула
09 червня 2026, 22:20
На Київщині чиновник торгував бронюванням від мобілізації
09 червня 2026, 21:55
Атаки дронів та артилерії: На Херсонщині через російські обстріли постраждали четверо цивільних
09 червня 2026, 21:50
З’явилося відео, як українська авіація розбиває ворога в окупованих Олешках
09 червня 2026, 21:38
Росіяни на Луганщині створюють штучний голод: в одне з міст не завозять хліб
09 червня 2026, 21:30
На Прикарпатті чоловік купив неіснуюче авто за майже півмільйона
09 червня 2026, 20:55
"Бавовна" на трьох напрямках: ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів та ударили по пунктах управління
09 червня 2026, 20:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Всі публікації »
Сергій Фурса
Віктор Ягун
Юрій Бутусов
Всі блоги »