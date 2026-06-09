Масований удар по Дніпропетровщині: семеро поранених та десятки ворожих атак
У Дніпропетровській області внаслідок російських атак упродовж 9 червня зазнали поранень семеро людей
Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.
За його словами, майже 40 разів ворог атакував три райони безпілотниками та авіабомбами.
У Синельниківському районі під російськими ударами опинились Миколаївська і Васильківська громади. Пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки, а також спортивна школа. Постраждали семеро людей.
У Нікопольському районі росіяни били по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській і Мирівській громадах. Пошкоджені приватний будинок та автомобілі.
У Павлоградському районі російські військові поцілили по Богданівській громаді. Пошкоджена заправка.
Нагадаємо, що у Синельниківському районі під російський удар потрапили вогнеборці, які ліквідовували наслідки попереднього обстрілу.