22:20  09 червня
У Києві викинули собаку з вікна: тварина загинула
21:55  09 червня
На Київщині чиновник торгував бронюванням від мобілізації
18:57  09 червня
У Києві наркоділок ховав "сіль" у дитячих іграшках для відправки поштою
UA | RU
UA | RU
09 червня 2026, 22:46

Атака БпЛА на Вільнянськ: окупанти поранили чотирьох людей, серед них — двоє дітей

09 червня 2026, 22:46
Читайте также на русском языке
Фото ілюстративне/ДСНС
Читайте также
на русском языке

Унаслідок атаки російських безпілотників у Вільнянську Запорізької області постраждала родина з двома малолітніми дітьми

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Росіяни атакували Вільнянськ БпЛА. Травм зазнали 3-річна дівчинка, 7-річний хлопчик та їхня 33-річна мати”, - йдеться в дописі.

Сімʼю госпіталізували, кожному надається медична допомога.

Окрім того, постраждав 65-річний чоловік. Нині він під наглядом медиків.

У місті внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки.

Нагадаємо, що впродовж 9 червня 2026 року російська армія била по населених пунктах Херсонщини ствольною та реактивною артилерією, мінометами, БпЛА

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
БПЛА Запорізька область окупанти
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
На Закарпатті викрили "бізнесмена", який продавав автівки для ЗСУ
09 червня 2026, 22:50
Масований удар по Дніпропетровщині: семеро поранених та десятки ворожих атак
09 червня 2026, 22:22
У Києві викинули собаку з вікна: тварина загинула
09 червня 2026, 22:20
На Київщині чиновник торгував бронюванням від мобілізації
09 червня 2026, 21:55
Атаки дронів та артилерії: На Херсонщині через російські обстріли постраждали четверо цивільних
09 червня 2026, 21:50
З’явилося відео, як українська авіація розбиває ворога в окупованих Олешках
09 червня 2026, 21:38
Росіяни на Луганщині створюють штучний голод: в одне з міст не завозять хліб
09 червня 2026, 21:30
На Прикарпатті чоловік купив неіснуюче авто за майже півмільйона
09 червня 2026, 20:55
"Бавовна" на трьох напрямках: ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів та ударили по пунктах управління
09 червня 2026, 20:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Всі публікації »
Сергій Фурса
Віктор Ягун
Юрій Бутусов
Всі блоги »