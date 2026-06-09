Атака БпЛА на Вільнянськ: окупанти поранили чотирьох людей, серед них — двоє дітей
Унаслідок атаки російських безпілотників у Вільнянську Запорізької області постраждала родина з двома малолітніми дітьми
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Росіяни атакували Вільнянськ БпЛА. Травм зазнали 3-річна дівчинка, 7-річний хлопчик та їхня 33-річна мати”, - йдеться в дописі.
Сімʼю госпіталізували, кожному надається медична допомога.
Окрім того, постраждав 65-річний чоловік. Нині він під наглядом медиків.
У місті внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки.
Нагадаємо, що впродовж 9 червня 2026 року російська армія била по населених пунктах Херсонщини ствольною та реактивною артилерією, мінометами, БпЛА
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