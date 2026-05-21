Російські війська вдарили дроном по житловому будинку у Дружківці

На Донеччині 21 травня російський FPV-дрон влучив у 9-поверховий житловий будинок у Дружківці. Удар спричинив потужні пожежі відразу на кількох поверхах, заблокувавши мешканців у власних квартирах

Про це повідомляє ДСНС.

Внаслідок удару у багатоповерхівці виникла пожежа на першому та п’ятому поверхах.

Під час обстеження будинку надзвичайники виявили двох людей, які через сильне задимлення не могли самостійно евакуюватися, та вивели їх на свіже повітря.

У ДСНС повідомили, що рятувальники працювали під постійною загрозою повторних обстрілів, через що були змушені тимчасово призупиняти гасіння пожежі.

Нагадаємо, що раніше у Дружківці внаслідок російського авіаудару загинули двоє людей, ще одна людина дістала поранення.