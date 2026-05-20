08:22  20 травня
На Львівщині штаб-сержант продавав відстрочки за $16 тисяч
01:35  20 травня
Ведуча Леся Нікітюк показала, як її маленький син уже ходить
00:55  20 травня
"Копійки передає": акторка Анна Саліванчук публічно "наїхала" на екс-чоловіка за ігнорування дітей
UA | RU
UA | RU
20 травня 2026, 09:49

Заховала у стелі мікроавтобуса: волинянка намагалася вивезти до Польщі понад 500 пачок сигарет

20 травня 2026, 09:49
Читайте также на русском языке
Фото: Львівська митниця
Читайте также
на русском языке

На кордоні з Польщею митники завадили спробі незаконного вивезення підакцизних товарів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську митницю.

У вівторок, 19 травня, до пункту пропуску "Угринів – Долгобичув" на виїзд з України прибув мікроавтобус Renault Master, за кермом якого перебувала 32-річна жителька Волинської області.

Для проходження митного контролю жінка обрала смугу спрощеного митного контролю "зелений коридор".

Однак під час огляду мікроавтобуса працівники митниці виявили прихований підакцизний товар: 520 пачок тютюнових виробів, які знаходилися в конструктивній порожнині, що між дахом та декоративною обшивкою салону автомобіля.

За цим фактом склали протокол про порушення митних правил відповідно до ч. 1 ст. 483 МКУ.

Нагадаємо, днями у потязі "Чоп – Захонь" 18-річній пасажирці "підкинули" валізу з сигаретами. Виявлену продукцію вилучили.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Волинська область контрабанда митниця сигарети митники
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Безкоштовний транспорт і трудові мігранти: ціна популізму
20 травня 2026, 10:57
На Тернопільщині вночі п'яний школяр спалив іномарку на польських номерах
20 травня 2026, 10:54
Пасинок Медведчука отримав громадянство РФ і має бізнес на Донбасі – ЗМІ
20 травня 2026, 10:45
Через обстріли РФ є знеструмлення у шести областях – Міненерго
20 травня 2026, 10:36
В уламках безпілотника, яким росіяни атакували Чернігівщину, виявили підвищений рівень радіації
20 травня 2026, 10:22
Обшуки в трьох обласних управліннях поліції: що відомо
20 травня 2026, 09:59
На Львівщині мікроавтобус придавив легковик: травмувалися троє людей
20 травня 2026, 09:57
Окупанти скинули вибухівку з дрона на молоковоз на Херсонщині: двоє постраждалих
20 травня 2026, 09:40
Хабарі в МВС: у кількох областях затримали високопосадовців – нардеп назвав імена
20 травня 2026, 09:29
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Сергій Фурса
Геннадій Друзенко
Валерій Пекар
Всі блоги »