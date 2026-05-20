На кордоні з Польщею митники завадили спробі незаконного вивезення підакцизних товарів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську митницю.

У вівторок, 19 травня, до пункту пропуску "Угринів – Долгобичув" на виїзд з України прибув мікроавтобус Renault Master, за кермом якого перебувала 32-річна жителька Волинської області.

Для проходження митного контролю жінка обрала смугу спрощеного митного контролю "зелений коридор".

Однак під час огляду мікроавтобуса працівники митниці виявили прихований підакцизний товар: 520 пачок тютюнових виробів, які знаходилися в конструктивній порожнині, що між дахом та декоративною обшивкою салону автомобіля.

За цим фактом склали протокол про порушення митних правил відповідно до ч. 1 ст. 483 МКУ.

Нагадаємо, днями у потязі "Чоп – Захонь" 18-річній пасажирці "підкинули" валізу з сигаретами. Виявлену продукцію вилучили.