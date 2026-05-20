20 травня 2026, 10:22

В уламках безпілотника, яким росіяни атакували Чернігівщину, виявили підвищений рівень радіації

Слідчі СБУ виявили підвищений радіаційний фон на уламках ракети, яку росіяни поставили на озброєння модифікованого ударного дрона "Герань-2" під час атаки на Чернігівщину в ніч на 7 квітня цього року

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Йдеться про фрагменти ракети Р-60 класу "повітря–повітря", які були знайдені поблизу селища Камка. Встановлено, що російські війська використовують такі ракети під час масованих атак для ураження українських літаків і гелікоптерів, які перехоплюють ворожі БпЛА.

Під час радіаційної розвідки у безпосередній близькості від уламків ворожого безпілотника з ракетою зафіксували рівень гамма-випромінювання у 12 мкЗв/год. Це значення суттєво перевищує природний радіаційний фон і загрожує здоров’ю людини.

СБУ спільно з підрозділами ДСНС та Сил оборони України привели бойову частину ракети у безпечний стан і транспортували до місця зберігання радіоактивних відходів.

Результати подальших досліджень показали, що до складу бойової частини російської ракети входили уражаючі елементи зі збідненого урану, ідентифіковані як Уран-235 та Уран-238.

Оскільки збіднений уран є вкрай токсичним та радіоактивним, правоохоронці закликають громадян бути максимально обережними. Найбільшу небезпеку становлять саме пошкоджені або згорілі боєприпаси, які здатні виділяти небезпечний для людей і довкілля радіоактивний пил. У разі виявлення будь-яких уламків ракет чи БпЛА ні в якому разі не наближайтеся до них і негайно телефонуйте за номерами: СБУ – 15-16, ДСНС – 101 або поліція – 102.

Нагадаємо, 7 квітня росіяни завдали ударів по енергетичній та транспортній інфраструктурі на Чернігівщині.

